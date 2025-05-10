Полномасштабная война всё ближе: конфликт между Индией и Пакистаном обостряется

В ночь на 10 мая Пакистан объявил о начале военной операции «Буньян-ум-Марсус» («Прочная стена») против Индии в ответ на новые удары по стране, утверждается, что они были нанесены по трём авиабазам Пакистанаoxu.
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