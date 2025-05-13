В Латвии собрались топтать ногами память о советских воинах

@ Стрингер/ТАСС Tекст: Никита Демьянов Крупный скандал пытаются замять в Латвии: вскоре после открытия закрыт музей, вход в который выложен из остатков памятников советским солдатам, погибшим здесь во время Великой Отечественной.
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