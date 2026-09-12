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Учёные назвали опасную для сердца привычку во время сна

Учёные назвали опасную для сердца привычку во время сна

Привычка спать при включённом свете может негативно влиять на состояние сердца. К такому выводу пришли учёные Тулейнского университета в Новом Орлеане, пишет The Sun со ссылкой на исследование в European Heart Journal.

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