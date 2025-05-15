В Караганде откроют выставку ко Дню защиты детей

В галерее «Алтын Ғасыр» (ул. Комиссарова, 35а) пройдёт выставка, приуроченная ко Дню защиты детей. Здесь юные гости смогут примерить на себя образ художника и поучаствовать в раскраске, гости любого возраста – оценить выставку детских произведений.