Гиммлер был взбешен, когда узнал, что пленная русская разведчица в упор расстреляла офицеров СС

Девушки-радистки, заброшенные в тыл противника, понимали, что шансов вернуться у них немного В годы Великой Отечественной войны женщины заменили мужчин не только в тылу, освоив самые сложные и тяжелые профессии.
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