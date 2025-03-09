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Закон и Порядок

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Гиммлер был взбешен, когда узнал, что пленная русская разведчица в упор расстреляла офицеров СС

Гиммлер был взбешен, когда узнал, что пленная русская разведчица в упор расстреляла офицеров СС

  Девушки-радистки, заброшенные в тыл противника, понимали, что шансов вернуться у них немного В годы Великой Отечественной войны женщины заменили мужчин не только в тылу, освоив самые сложные и тяжелые профессии.

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