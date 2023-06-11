Потребительская инфляция в Украине снизилась до 15.5%

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом выражении. Об этом сообщил Нацбанк Украины в своем новом макроэкономическом отчете (июнь-2023).
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