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Потребительская инфляция в Украине снизилась до 15.5%

В апреле 2023 года потребительская инфляция в Украине снизилась до 17,9% в годовом выражении. Об этом сообщил Нацбанк Украины в своем новом макроэкономическом отчете (июнь-2023).

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