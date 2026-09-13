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Аргументы и Факты

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«Последний богатырь. Колобок» заработал более 1 млрд рублей в прокате

«Последний богатырь. Колобок» заработал более 1 млрд рублей в прокате

Сборы фильма «Последний богатырь. Колобок» режиссера Антона Маслова в российском кинопрокате превысили отметку в 1 млрд рублей, следует из данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

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