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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Анна Семак о храмах: «Это как общественная баня, но для души. Не собрание праведников, а лечебница грешников»

Анна, жена главного тренера « Зенита » Сергея Семака , объяснила, для чего нужны церкви. – Для чего нужны храмы и церкви? – Это как общественная баня, но для души.

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