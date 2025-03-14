В пяти районах будут созданы мобильные отряды карабинеров

Пять мобильных отрядов карабинеров будут созданы в Каушанах, Кагуле, Унгенах, Оргееве и Единцах. Проект о внесении изменений в некоторые нормативные акты, касающиеся Генерального инспектората карабинеров, был одобрен парламентом во втором чтении.