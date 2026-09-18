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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Монако» Головина не проигрывает с начала сезона при Фелипе Луисе – 6 побед и 1 ничья

« Монако » до сих пор не проигрывает при новом тренере  Филипе Луисе . Монегаски победили « Ланс » (2:1) в 5-м туре Лиги 1.

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