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ЗА РУСОФОБИЮ НУЖНО ПЛАТИТЬ. В ПРИБАЛТИКЕ ОБОСТРИЛСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

ЗА РУСОФОБИЮ НУЖНО ПЛАТИТЬ. В ПРИБАЛТИКЕ ОБОСТРИЛСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

ФОТО: LENAR NIGMATULLIN / SHUTTERSTOCK КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Уже несколько лет прибалтийские государства лелеют мечту о том, как в 2025 году разорвут Электрическое кольцо БРЭЛЛ, связывающее энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.

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