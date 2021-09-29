ЗА РУСОФОБИЮ НУЖНО ПЛАТИТЬ. В ПРИБАЛТИКЕ ОБОСТРИЛСЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

ФОТО: LENAR NIGMATULLIN / SHUTTERSTOCK КОНСТАНТИН ДВИНСКИЙ Уже несколько лет прибалтийские государства лелеют мечту о том, как в 2025 году разорвут Электрическое кольцо БРЭЛЛ, связывающее энергосистемы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы.