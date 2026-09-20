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ВС России поразили дата-центр с разведданными ВСУ в Киеве

ВС России поразили дата-центр с разведданными ВСУ в Киеве

Российские военные нанесли удар по дата-центру в Киеве, который обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, в интересах Вооруженных сил Украины.

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