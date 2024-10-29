Академик РАН Хабриева за летопись о юрнауке в 5 томах получила премию «За верность науке»

Академик РАН Талия Хабриева получила Всероссийскую премию «За верность науке». Награды она была удостоена за «Летопись российской юридической науки в пяти томах» в номинации «Работа с опытом: защита исторической правды».
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