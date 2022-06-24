24.06.22==ВМЕСТО АБХАЗСКОГО ПЛЯЖА – ПЛАНТАЦИИ: СХЕМУ ПРОДАЖИ РУССКИХ В РАБСТВО СДАЛ ЧИНОВНИК

ФОТО: Преступник придумал схему, как без шума заманить жертв в сети. Дело оказалось прибыльным. Только через четыре года пропавших людей вызволили из рабства.
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