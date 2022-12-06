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“У Путина какие-то особенные глаза”: читатели “Гуаньча” прокомментировали заявление Макрона о президенте России

“У Путина какие-то особенные глаза”: читатели “Гуаньча” прокомментировали заявление Макрона о президенте России

Читатели китайского издания “Гуаньча” активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он увидел неприязнь к США в глазах российского лидера Владимира Путина.

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