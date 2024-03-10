Учителям в России могут быть выплачены до 25 000 рублей в 2024 году: что предложил Путин и как это повлияет на образование

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости стимулировать учителей через выплаты. Согласно его предложению, единовременные выплаты для классных руководителей могут достигать до 10 000 рублей, а помощникам руководителей по воспитанию – до 5 000 рублей.
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