Золотые страсти вокруг Венесуэлы

Главное в тезисах: Нефтяной приз оказался с подвохом: Венесуэла владеет 303,008 млрд баррелей доказанных запасов нефти — первое место в мире, но это тяжёлая и вязкая нефть, требующая от 100 до 200 млрд долларов инвестиций для освоения.
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