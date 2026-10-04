Золотые страсти вокруг Венесуэлы

Главное в тезисах: Нефтяной приз оказался с подвохом: Венесуэла владеет 303,008 млрд баррелей доказанных запасов нефти — первое место в мире, но это тяжёлая и вязкая нефть, требующая от 100 до 200 млрд долларов инвестиций для освоения.