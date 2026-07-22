Лояльность к “проблемным” кандидатам: как в Твери относятся к уволенным по статье

Четверть компаний Твери готовы трудоустроить кандидатов с негативной записью в трудовой. Сервис SuperJob провёл опрос среди представителей компаний Твери и выяснил, как местные работодатели относятся к соискателям, уволенным по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой.
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