Лояльность к “проблемным” кандидатам: как в Твери относятся к уволенным по статье

Четверть компаний Твери готовы трудоустроить кандидатов с негативной записью в трудовой. Сервис SuperJob провёл опрос среди представителей компаний Твери и выяснил, как местные работодатели относятся к соискателям, уволенным по статье 81 ТК РФ с негативной формулировкой.