Российские войска группировки "Юг" отбили шесть атак ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Части ВС РФ, входящие в группировку сил "Юг" отбили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Красного и Клещеевки, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
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