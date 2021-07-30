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Анонс развлекательных мероприятий на 31 июля и 1 августа

Анонс развлекательных мероприятий на 31 июля и 1 августа

В грядущий уикенд уссурийцы смогут отметить окончание июля и начало августа с размахом — выходные будут насыщены интересными мероприятиями.

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