Червоногвардейский район Макеевки был обстрелян с позиций 110-й бригады ВСУ

Украинское соединение, причастное к очередному обстрелу Макеевки, определили специалисты представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, 1 октября сообщает пресс-служба представительства.
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