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Вести Севастополь

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Общественная палата Севастополя заключает соглашения с политическими партями

Общественная палата Севастополя заключает соглашения с политическими партями

Соглашение о честных выборах подписывают с политическими партиями в Севастополе.Общественная палата Севастополя начала заключать соглашения с политическими партиями, кандидаты от которых участвуют в сентябрьских выборах в Госдуму.

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