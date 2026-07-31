Общественная палата Севастополя заключает соглашения с политическими партями

Соглашение о честных выборах подписывают с политическими партиями в Севастополе.Общественная палата Севастополя начала заключать соглашения с политическими партиями, кандидаты от которых участвуют в сентябрьских выборах в Госдуму.
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