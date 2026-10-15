Американские военные разработали планы ударов по Ирану, которые включают применение «матери всех бомб» для поражения иранских энергетических и ядерных объектов на случай приказа президента Соединённых Штатов Дональда Трампа возобновить операцию против Тегерана до или после промежуточных выборов в конгресс США, передаёт телеканал CNN со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г ФСБ раскрыла имен...
- АС Володин: у Каллас...
- ХЛ Замминистра Керим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым