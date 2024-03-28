Собянин назвал важнейшие проекты социальной поддержки москвичей

В столице также оказывается помощь участникам спецоперации и их семьям Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале рассказал, какую социальную поддержку москвичам оказывает город: в частности, специалисты проекта «Социальная помощь в больницах», который был запущен в 2022 году, оказали более 166 тыс.