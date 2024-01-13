Что будет с пособиями, больничными, а также накопительными счетами в 2024 году. Лучшие статьи недели

Рассказываем, насколько выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум, на что влияют эти показатели и как они различаются в российских регионах, а также как они повлияют на больничные, пособия и декретные.
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