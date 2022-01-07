Стефен Карри и Дрэймонд Грин пропустили матч с «Пеликанс» из-за травм

«Новый Орлеан» в четверг выиграл у одного из лидеров чемпионата «Голден Стэйт» со счетом 101:96. Встречу пропустили травмированные звезды «Уорриорз» Стефен Карри и Дрэймонд Грин.
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