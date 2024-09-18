Сможет ли Россия обойтись без мигрантов? «Лучше бы мы их не видели»

Экономист Ивахнюк: мигранты стали предпочитать России Южную Корею и БританиюАлексей Майшев/РИА Новости С января 2025 года в Подмосковье мигрантам запретят работать в торговле, в спорте, здравоохранении и образовании.
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