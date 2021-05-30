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Аналитики выяснили, на авиабилеты в какие страны был отмечен спрос в мае

Аналитики выяснили, на авиабилеты в какие страны был отмечен спрос в мае

Аналитики выяснили, в какие страны путешественники чаще всего ищут авиабилеты. Рассматривались поиски, сделанные в мае, по билетам с вылетом в течение лета 2021 года из Москвы.

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