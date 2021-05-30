Аналитики выяснили, на авиабилеты в какие страны был отмечен спрос в мае

Аналитики выяснили, в какие страны путешественники чаще всего ищут авиабилеты. Рассматривались поиски, сделанные в мае, по билетам с вылетом в течение лета 2021 года из Москвы.
Популярные статьи
- «Хотим жить в стране, поддерживающей традиционные ценности»: семьи из США и Канады попросили российское гражданство
- США выделят грант на «продвижение американских ценностей» в Словении
- «Градус истерии будет нарастать»: почему США заявили о резервных средствах на случай «посягательств» России на Украине
Свежие комментарии