Европейцы осознали коварство поставок СПГ из США, но уже поздно

Вячеслав Мищенко: Цены на газ на TTF могут достигнуть $700 за 1 тыс. куб. м Георгий Смирнов Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Сергей Ветчинин Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы упали ниже 50%, а темпы отбора в феврале близки к рекордным, сообщили в Gas Infrastructure Europe (GIE).
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