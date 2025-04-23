Чемпионат юных знатоков истории начнется завтра

24 апреля в России пройдет молодежный чемпионат «Знание.Игра», посвященный 80-летию Победы. Карельские школьники 6-11 классов и студенты колледжей могут принять участие в этом масштабном мероприятии, которое организует Российское общество «Знание».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии