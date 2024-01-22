В "отмене" Киркорова неожиданно нашли след сбежавшей Пугачёвой

В "МК" объяснили, как отношение артиста к бывшей жене могло повлиять на его жизньФилипп Киркоров, как известно, попал в число "отменённых" артистов, из-за чего его вырезали из некоторых фильмов и новогодних передач.
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