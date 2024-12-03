Сочувствуя или на равных: как общаться с людьми, имеющими инвалидность

В Международный день инвалидов медицинский психолог центра реабилитации инвалидов «Бутово» Дмитрий Крючков рассказал «Вечерней Москве», как правильно выстраивать отношения с человеком с особенностями здоровья и почему проявление жалости неуместно.
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