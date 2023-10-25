В Рязани будут перекрывать две ночи подряд движение на Северной окружной

Речь идёт об техническом обслуживании разводного вертикально-подъёмного моста через реку Трубеж. Так, на время работ движение транспорта будет приостановлено со 2 по 3 ноября – с 23:00 до 05:00, а также с 3 по 4 ноября – с 23:00 до 05:00.