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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязани будут перекрывать две ночи подряд движение на Северной окружной

В Рязани будут перекрывать две ночи подряд движение на Северной окружной

Речь идёт об техническом обслуживании разводного вертикально-подъёмного моста через реку Трубеж. Так, на время работ движение транспорта будет приостановлено со 2 по 3 ноября – с 23:00 до 05:00, а также с 3 по 4 ноября – с 23:00 до 05:00.

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