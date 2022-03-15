Росавиация уволила сотрудника, рассказавшего об отказе КНР поставлять запчасти

Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в РФ, сообщает «Коммерсант».
Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в РФ, сообщает «Коммерсант».
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