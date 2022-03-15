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Росавиация уволила сотрудника, рассказавшего об отказе КНР поставлять запчасти

Росавиация уволила сотрудника, рассказавшего об отказе КНР поставлять запчасти

Начальник управления поддержания летной годности Росавиации Валерий Кудинов был уволен после того, как рассказал журналистам о процессе перевода российских самолетов в госреестр и отказе Китая поставлять авиазапчасти в РФ, сообщает «Коммерсант».

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