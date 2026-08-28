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Нижегородская правда

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Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» вошли в национальные проекты

Инициативы форума «Сильные идеи для нового времени» вошли в национальные проекты

Идеи участников форума «Сильные идеи для нового времени» получают продолжение в государственных программах и законодательных решениях, при этом основная часть предложений сегодня поступает из регионов, сообщила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на открывающей дискуссии форума в Нижнем Новгороде.

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