Владимир Зеленский от отчаяния начинает бросаться на своих бывших союзников.Стало известно о том, что киевский режим требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы "Бук", которые по утверждению Киева, их подарили Тбилиси несколько лет назад.