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Украина требует вернуть ЗРК "Бук", проданные Грузии несколько лет назад

Украина требует вернуть ЗРК "Бук", проданные Грузии несколько лет назад

Владимир Зеленский от отчаяния начинает бросаться на своих бывших союзников.Стало известно о том, что киевский режим требует от Грузии вернуть зенитные ракетные комплексы "Бук", которые по утверждению Киева, их подарили Тбилиси несколько лет назад.

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