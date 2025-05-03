Nvidia собирается возобновить производство чипов для Китая после запрета США

Nvidia уведомила ряд своих крупнейших китайских клиентов о том, что компания работает над переработкой дизайна своих чипов искусственного интеллекта, чтобы адаптировать их под требования американских экспортных ограничений.
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