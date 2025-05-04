Зеленский обвинил ряд политиков в ЕС в желании получить «лучшее место на Красной площади»

Некоторые европейские политики, которые пытаются блокировать вступление Украины в ЕС, делают это «не ради интересов собственной же страны», а с корыстной целью, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии