Исполком Казани увеличит затраты на содержание кладбищ

Исполнительный комитет Казани планирует утвердить новые нормативы затрат на содержание кладбищ. Проект постановления опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.
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