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Ukraine Diplomacy Heats Up and Russian Minister Returns to G20

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy said he was briefed by US President Donald Trump’s special envoys following their latest trip to Moscow and said the two Americans were working on plans for a follow-up visit to Kyiv in the near future.

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