Сперва тяга к знаниям, затем курсы. Природное любопытство, как основа обучения

Иллюзия, что от выбора курсов — зависит качества знания В мире, где каждый день появляются новые учебные платформы, курсы и программы, легко поддаться иллюзии, что образование — это вопрос выбора правильных инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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