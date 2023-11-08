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Сперва тяга к знаниям, затем курсы. Природное любопытство, как основа обучения

Сперва тяга к знаниям, затем курсы. Природное любопытство, как основа обучения

Иллюзия, что от выбора курсов — зависит качества знания В мире, где каждый день появляются новые учебные платформы, курсы и программы, легко поддаться иллюзии, что образование — это вопрос выбора правильных инструментов.

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