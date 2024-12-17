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Военные новости ★ сводки СВО

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Пятый экономический удар Ливан может и не пережить

Пятый экономический удар Ливан может и не пережить Ливан у нас, по всей видимости, одна из информационно недооцененных стран.

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