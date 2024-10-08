В четверг, по прогнозу синоптиков, на северной части Омской области ожидается снег, в пятницу его ждут и в других районах.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В четверг, по прогнозу синоптиков, на северной части Омской области ожидается снег, в пятницу его ждут и в других районах.