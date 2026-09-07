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Царьград

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221 тысяча обращений поступила на горячую линию врача в Подмосковье

221 тысяча обращений поступила на горячую линию врача в Подмосковье

С начала года горячая линия главного врача в Подмосковье зарегистрировала около 221 тыс. обращений, заявили в Министерстве здравоохранения области.

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