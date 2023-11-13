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Главное условие, при котором секс продлевает жизнь

Главное условие, при котором секс продлевает жизнь

Бурная интимная жизнь способна укрепить здоровье даже в пожилом возрасте, но не во всех случаях, как выяснили ученые.

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Комментарии
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В
Воробей
- &quot; Из остальных плюсов — очистка организма от канцерогенов с помощью регулярной эякуляции и укрепление иммунитета.&quot; Это - фактически саботирующее внушение, направленное на приуменьшение потенциальной полезности регулярного секса в зрелом возрасте. Тут внушается, что беспорядочный сброс семени является чем-то желательным. Тогда как такие традиции как даоская и тантрическая, среди других аналогичных, придерживаются именно ОБРАТНОГО мнения.
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