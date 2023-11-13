Главное условие, при котором секс продлевает жизнь

В

Воробей

- " Из остальных плюсов — очистка организма от канцерогенов с помощью регулярной эякуляции и укрепление иммунитета." Это - фактически саботирующее внушение, направленное на приуменьшение потенциальной полезности регулярного секса в зрелом возрасте. Тут внушается, что беспорядочный сброс семени является чем-то желательным. Тогда как такие традиции как даоская и тантрическая, среди других аналогичных, придерживаются именно ОБРАТНОГО мнения.