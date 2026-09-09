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Царьград

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Воздушные силы ВСУ не перехватили ни одной ракеты ночью 9 сентября

Воздушные силы ВСУ не перехватили ни одной ракеты ночью 9 сентября

Ночью на 9 сентября украинские системы ПВО не смогли сбить ни одну баллистическую ракету, запускаемую российскими войсками.

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