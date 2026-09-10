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Посольство РФ: закрытие генконсульства ФРГ является зеркальным ответом Берлину

Посольство РФ: закрытие генконсульства ФРГ является зеркальным ответом Берлину

Закрытие генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге и филиалов Института Гёте в России стало ответной мерой на недружественные действия Берлина, направленные на подрыв российско-германских отношений.

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