Некачественным маслом кормили детсадовцев в Уссурийске

Некачественным маслом кормили детсадовцев в Уссурийске

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории взяли пробу от партии масла в одном из детских садов Уссурийска.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх