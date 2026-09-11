Российский чиновник примет участие во встрече G20 по энергетике в США

Российский чиновник примет участие во встрече «Большой двадцатки» (G20) по вопросам энергетики, которая пройдет в Хьюстоне, США, на следующей неделе.
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