Транспортный опыт Москвы пригодится при строительстве ВСМ Москва-Санкт-Петербург

На совещании в Верхней Пышме Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже готова к реализации такого технологически сложного проекта, как ВСМ-1 (высокоскоростная железнодорожная магистраль) Москва-Санкт-Петербург.
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